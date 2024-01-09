Власти Финляндии заявили, что не откроют КПП на границе с Россией

Власти Финляндии заявили, что не будут открывать КПП на границе с Россией. Об этом сообщила министр внутренних дел Мари Рантанен. Она выступила в эфире телеканала MTV3 9 января, где рассказала, что на данный момент возобновлять работу пунктов не планируется, хотя ранее речь шла о том, что границы могут открыть 14 января. В эфире Рантанен спросили, останется ли восточная граница закрытой.