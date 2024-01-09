Власти Финляндии заявили, что не откроют КПП на границе с Россией

Власти Финляндии заявили, что не будут открывать КПП на границе с Россией. Об этом сообщила министр внутренних дел Мари Рантанен. Она выступила в эфире телеканала MTV3 9 января, где рассказала, что на данный момент возобновлять работу пунктов не планируется, хотя ранее речь шла о том, что границы могут открыть 14 января. В эфире Рантанен спросили, останется ли восточная граница закрытой.
— Именно так и должно было быть, — ответила министр.
Она заявила, что ситуация с мигрантами не изменилась. Поэтому в Финляндии переживают, что при открытых границах иностранцы из России продолжат свои попытки переезда.
Напомним, КПП между Россией и Финляндией начали закрывать в ноябре 2023 года. Сначала пункты закрывались частично, но в итоге работать перестали все. Все произошло из-за якобы большого потока иностранцев.