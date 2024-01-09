Омич освобождён из украинского плена

В начале года, 3 января, из украинского плена были освобождены 248 российских военнопленных, включая одного бойца из Омской области. Уполномоченный по правам человека в Омской области Ирина Касьянова поздравила семью освобождённого с его возвращением.
История началась в январе 2023 года, когда отец военнослужащего обратился за помощью к Уполномоченному по правам человека, сообщив, что семья узнала своего сына на видео, размещенном в социальных сетях.
Совместными усилиями Уполномоченных по правам человека в России, Министерства обороны РФ и Международного Комитета Красный Крест 3 января 2024 года было освобождено 248 российских защитников и возвращено на Родину.
Среди освобождённых был и боец из Омской области по имени Алексей.