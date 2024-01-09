Работающий в Калининградской области польский бизнесмен получил гражданство РФ

Самая большая выручка — 1,1 млрд рублей, — у компании «Романовски Агро». По данным пресс-службы областного правительства, она специализируется на выращивании зерновых и технических культур. Согласно Единому госреестру юрлиц, предприятие зарегистрировано в поселке Яблоновка Гвардейского округа, оно было создано в 2017 году. В 2019 году Романовски сообщал, что компания получила в аренду участок площадью 3,5 тыс. га в Полесском округе и участвует в совместном проекте с областными властями и федеральным учреждением «Калининградмелиоводхоз» по осушению польдера.