Власти Московской области возместят ущерб жителям Климовска из-за протечек в квартирах

«Везде свои моменты, они связаны с тем, что где-то у людей ущерб, затопило потолок, или еще какие-то произошли в квартире изменения, все это мы, безусловно, берем на себя», — отметил он.
По его словам, подать отопление во все дома микрорайона планируют до утра 10 января. Он подчеркнул, что квартиры около 125−130 домов уже отапливаются, однако инженеры пока еще работают на самом сложном отдаленном участке, к которому относятся около 40 домов.
«Мы до завтрашнего утра запустим все отопление», — уточнил губернатор.
Полностью ликвидировать все последствия чрезвычайной ситуации могут к середине недели, с 15 по 21 января, подчеркнул глава региона. Также он сказал, что для стабилизации ситуации с теплоснабжением в Климовске в ЖКХ необходимо «инвестировать миллиарды рублей».
Воробьев добавил, что оплату за электричество в Подмосковье будут брать по счетам декабря, оплату за отопление за январь обнулили.
ТАСС со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу региона пишет, что после аварии тепло подали уже в 121 из 174 домов в Подольске. Уточняется, что работы на 53 жилом доме и 8 социальных объектах еще продолжаются.
Ранее стало известно, что на теплотрассе от котельной ЗАО «КСПЗ» в ночь на 5 января произошел прорыв. В связи с этим была приостановлена подача теплоснабжения и горячего водоснабжения в многоквартирные дома Подольска.
Режим чрезвычайной ситуации локального характера был введен в микрорайоне Климовск. 6 января работу котельной удалось стабилизировать.
После инцидента следователи провели обыски в обслуживающей котельную организации. Замглавы администрации Подольска был задержан по подозрению в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.
К ситуации подключился Владимир Путин. Президент РФ заслушал доклады глав Херсонской и Московской областей о перебоях с электро- и теплоснабжением.
По решению российского лидера было решено национализировать «Климовский специализированный патронный завод». Взять под контроль предприятие готова госкорпорация «Ростех».
Во вторник, 9 января, сообщалось о подаче центрального отопления в 116 домах Подмосковья, однако в 57 зданиях работы по восстановлению еще продолжались. По словам вице-губернатора Подмосковья Евгения Хромушина, все дома в микрорайоне Климовске в Подольске планировалось подключить к теплу уже 9 января.
Кроме того, в других городах Подмосковья ситуация с подачей отопления улучшилась после реакции региональной прокуратуры. Речь в пресс-службе ведомства шла о Солнечногорске, Воскресенске, Сергиевом Посаде, Балашихе, Химках, Щелкове и других городах Московской области.