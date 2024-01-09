Приднестровье вводит пошлины для жителей сел Дубоссарского района

ТИРАСПОЛЬ, 9 янв — Sputnik. Приднестровье вводит пошлины для фермеров из сел Дубоссарского района — Дороцкого, Пырыты, Кошницы, Погребя, Кочиер, Новой Моловаты, Васильевки, а также упраздняет льготы для жителей Дороцкого при въезде в регион на автомобилях с молдавскими номерами.
Пока сохранена упрощенная регистрация физических и юридических лиц, обрабатывающих земли на этой территории. Однако, как отмечает пресс-служба правительства региона, при таможенном оформлении товаров, которые перемещаются фермерами, будут применяться таможенные процедуры выпуска для внутреннего потребления, экспорта, временного ввоза и реэкспорта.
Ранее для них действовал режим специальной таможенной процедуры, который не предусматривал взимание таможенных пошлин и таможенных платежей при осуществлении операций по внешнеэкономической деятельности. Теперь подход унифицирован.
Кроме того, жители села Дороцкое Дубоссарского района при въезде в Приднестровье на автомобилях с молдавскими номерами будут уплачивать сбор-виньетку. Ранее для них действовали льготы.
Как отмечают в Приднестровье, эта мера нацелена на создание одинаковых условий перевозок, сохранность дорожного полотна автомобильных дорог общего пользования, а также рост поступлений в Дорожный фонд региона.