Приднестровье вводит пошлины для жителей сел Дубоссарского района

Пока сохранена упрощенная регистрация физических и юридических лиц, обрабатывающих земли на этой территории. Однако, как отмечает пресс-служба правительства региона, при таможенном оформлении товаров, которые перемещаются фермерами, будут применяться таможенные процедуры выпуска для внутреннего потребления, экспорта, временного ввоза и реэкспорта.