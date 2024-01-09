Лукашенко назвал необходимое условие, чтобы не началась война

МИНСК, 9 янв — Sputnik. Войны не будет, если каждый на своем месте сделает то, что обязан сделать, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на вручении государственных премий во Дворце республики.
Глава государства обратил внимание, что сейчас у белорусов только одно пожелание: чтобы не было войны.
«Кто-то когда-то посмеивался над этим: “Вот, опять эти белорусы: лишь бы не было войны…” Сегодня уже не смеются. Потому что если война — все», — отметил президент.
По его словам, в таком случае ни о какой культуре, производстве речи быть не может.
«Но еще раз повторю: никакой войны не будет, если мы, каждый на своем месте, сделаем то, что обязаны сделать, если у нас будет работать экономика», — подчеркнул глава государства.
Лукашенко также заявил, что недруги и враги республики выбирают удобный момент, чтобы поставить белорусов на колени.
«Мы не должны дать им такого шанса. И для этого у нас есть все. Все зависит от нас. И больше всего от тех, кто находится в этом зале, как принято говорить, элиты нашей страны», — отметил белорусский лидер.