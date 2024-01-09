Экс-акима Актау оштрафовали

«Более того, установлены факты создания препятствий доступа на товарный рынок в отношении ТОО “Вавиот Азия”, желающего поставлять на рынок приборы учета электрической энергии. Однако АУЭС, ссылаясь на необоснованные доводы и путем создания бюрократии, не давало возможность осуществлять реализацию товара на рынке. Учредителем государственного предприятия АУЭС выступает акимат Актау, в связи с чем в адрес местного исполнительного органа внесено предписание и уведомление в АУЭС», — заявили в ведомстве.