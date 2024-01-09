В МИД Британии заявили о готовности Запада поддерживать Киев годами

В тот же день Дэвид Кэмерон заявил, что Лондон будет продолжать предоставление помощи Киеву и в 2024 году. Говоря о планируемых объемах британской помощи Украине, он подчеркнул, что в следующем году Киев может рассчитывать даже на большую поддержку, чем в настоящее время.