Украина так и не получила обещанный Канадой ЗРК NASAMS

Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) NASAMS, который Канада год назад обещала закупить для нужд Украины у США, до сих пор не был поставлен Киеву. Об этом сообщает Ottawa Citizen со ссылкой на Министерство обороны страны.
О планах закупить у США ЗРК NASAMS и сопутствующие боеприпасы на сумму около $400 млн для дальнейшей передачи Украине канцелярия канадского премьера сообщила 10 января прошлого года. В апреле 2023 года тогдашний министр обороны Канады Анита Ананд заявила, что ракетный комплекс уже «на пути» в Украину, однако, как отмечает Ottawa Citizen, это заявление оказалось ложным.
ЗРК NASAMS — комплекс противовоздушной обороны средней дальности, его производят американская компания Raytheon совместно с норвежской Kongsberg Defence & Aerospace. Комплекс предназначен для борьбы с самолетами, беспилотниками и крылатыми ракетами.
С начала конфликта на Украине президент Владимир Зеленский призывает западные страны помочь Киеву с поставками систем ПВО и иных видов вооружения.
Первые два комплекса NASAMS были переданы Украине Соединенными Штатами в октябре 2022 года. Они обошлись США в $182,2 млн, соответствующий контракт с Raytheon был заключен в конце августа. Впоследствии США неоднократно сообщали о поставках таких ЗРК Украине. В мае Вашингтон объявил о контракте на поставку Украине еще одного NASAMS за $285 млн.
Российское Минобороны впервые отчиталось об уничтожении такого ЗРК в феврале 2023 года, который находился в ДНР. Президент Владимир Путин, говоря о поставках Украине западных систем ПВО, отмечал, что российские вооруженные силы их «пощелкают».