Украина так и не получила обещанный Канадой ЗРК NASAMS

Первые два комплекса NASAMS были переданы Украине Соединенными Штатами в октябре 2022 года. Они обошлись США в $182,2 млн, соответствующий контракт с Raytheon был заключен в конце августа. Впоследствии США неоднократно сообщали о поставках таких ЗРК Украине. В мае Вашингтон объявил о контракте на поставку Украине еще одного NASAMS за $285 млн.