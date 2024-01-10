WP: прекращение американской помощи может обернуться катастрофой для Украины

По данным издания, негативный эффект от отсутствия помощи Соединенных Штатов может наступить для Киева уже в ближайшее время, «если американский Конгресс не исправит ситуацию».
«Безусловно, можно говорить о том, что украинские военные могут потерпеть поражение без поддержки США. Я думаю, что победа России на Украине станет, откровенно говоря, концом глобального лидерства Штатов», — рассказала WP генеральный директор Центра анализа европейской политики в Вашингтоне (включена Минюстом РФ в список нежелательных организаций) Алина Полякова.
27 декабря 2023 года США объявили о выделении Украине последнего на данный момент пакета военной помощи на $250 млн. В него вошли, в частности, боеприпасы для средств ПВО, РСЗО HIMARS и артиллерии. Белый дом предупреждал, что без одобрения Конгресса США в дальнейшем больше не сможет направлять военную помощь Украине.
Президент Джо Байден просил Конгресс выделить $106 млрд на помощь Украине, Израилю, Тайваню и на укрепление южной границы США в рамках одного пакета дополнительного финансирования. Однако республиканцы требуют, чтобы вопросы рассматривались отдельно.
Александр Кислов