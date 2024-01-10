WP: прекращение американской помощи может обернуться катастрофой для Украины

27 декабря 2023 года США объявили о выделении Украине последнего на данный момент пакета военной помощи на $250 млн. В него вошли, в частности, боеприпасы для средств ПВО, РСЗО HIMARS и артиллерии. Белый дом предупреждал, что без одобрения Конгресса США в дальнейшем больше не сможет направлять военную помощь Украине.