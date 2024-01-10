Анатолий Локоть остаётся на посту мэра Новосибирска до 24 января

Анатолий Локоть официально остается мэром Новосибирска до 24 января. Сейчас он находится в отпуске, а после наступления этой даты его полномочия прекратятся.
Локоть подал заявление об отставке в конце декабря 2023 года. По словам губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, Локтю предложили новую работу в федеральном правительстве, в сфере русско-белорусских отношений.
Сейчас обязанности нового главы города временно исполняет вице-мэр Олег Клемешов. Поскольку прямые выборы мэра отменены, после 24 января проведут конкурс на выбор нового руководителя Новосибирска.