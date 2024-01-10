США сообщили, что с 19 ноября хуситы совершили 26 нападений на суда в Красном море

«Это 26-е нападение хуситов на торговые пути в Красном море с 19 ноября», — уточнило командование. О пострадавших и размере урона не сообщается. По данным CENTCOM, были сбиты «18 БПЛА, 2 противокорабельные крылатые ракеты и 1 противокорабельная баллистическая ракета». Как передавала во вторник телекомпания CNN, ВМС США сбили в Красном море 24 ракеты и дрона, запущенные хуситами с территории Йемена.