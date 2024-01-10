США сообщили, что с 19 ноября хуситы совершили 26 нападений на суда в Красном море

«9 января хуситы начали комплексную атаку с использованием БПЛА, противокорабельных крылатых ракет и противокорабельных баллистических ракет с подконтрольной территории Йемена в сторону международных морских путей в южной части Красного моря, по которым проходили десятки торговых судов», — говорится в сообщении, опубликованном на странице CENTCOM в X (ранее Twitter).
«Это 26-е нападение хуситов на торговые пути в Красном море с 19 ноября», — уточнило командование. О пострадавших и размере урона не сообщается. По данным CENTCOM, были сбиты «18 БПЛА, 2 противокорабельные крылатые ракеты и 1 противокорабельная баллистическая ракета». Как передавала во вторник телекомпания CNN, ВМС США сбили в Красном море 24 ракеты и дрона, запущенные хуситами с территории Йемена.
Госсекретарь Энтони Блинкен сообщал, что действия движения «Ансар Аллах» в Красном море затрагивают интересы более чем 40 стран и нарушают почти 20% мировых морских перевозок.