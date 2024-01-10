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В Челябинск 11 января приедет кандидат в президенты России Владислав Даванков

В Челябинск 11 января приедет кандидат в президенты России от партии «Новые люди» и вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сообщается, что он планирует посетить один из челябинских колледжей, где ознакомится с условиями обучения и проконтролирует качество питания в столовой. Во время этого мероприятия Даванков планирует сделать заявление о расширении полномочий родительских комитетов по выбору поставщиков питания и меню.

Кроме того, парламентарий планирует поднять вопросы самоуправления в образовательных учреждениях.

Затем кандидат в президенты проведет встречу с челябинскими предпринимателями, в частности, с работниками IT-сектора, и анонсирует программу обучения женщин информационным технологиям: кодингу, работе с нейросетями и искусственным интеллектом.

Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Центризбирком решил, что голосование продлится три дня — с 15 по 17 марта.

Ранее сообщалось, что 9 января ЦИК РФ зарегистрировала в качестве кандидата в президенты России Николая Харитонова, выдвинутого КПРФ. До этого, 5 января, были зарегистрированы кандидатуры лидера ЛДПР Леонида Слуцкого и вице-спикера Госдумы, члена партии «Новые люди» Владислава Даванкова.