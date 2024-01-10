В Челябинск 11 января приедет кандидат в президенты России Владислав Даванков

Сообщается, что он планирует посетить один из челябинских колледжей, где ознакомится с условиями обучения и проконтролирует качество питания в столовой. Во время этого мероприятия Даванков планирует сделать заявление о расширении полномочий родительских комитетов по выбору поставщиков питания и меню.