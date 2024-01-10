В Челябинск 11 января приедет кандидат в президенты России Владислав Даванков

Сообщается, что он планирует посетить один из челябинских колледжей, где ознакомится с условиями обучения и проконтролирует качество питания в столовой. Во время этого мероприятия Даванков планирует сделать заявление о расширении полномочий родительских комитетов по выбору поставщиков питания и меню.
Кроме того, парламентарий планирует поднять вопросы самоуправления в образовательных учреждениях.
Затем кандидат в президенты проведет встречу с челябинскими предпринимателями, в частности, с работниками IT-сектора, и анонсирует программу обучения женщин информационным технологиям: кодингу, работе с нейросетями и искусственным интеллектом.
Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Центризбирком решил, что голосование продлится три дня — с 15 по 17 марта.