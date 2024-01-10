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Военнослужащий из Жигаловского района Иркутской области погиб в зоне СВО

Прощание с земляком состоялось 6 января 2024 года.
Источник: Администрация Жигаловского района

В Жигаловском районе Иркутской области 6 января 2024 года состоялось прощание с Дмитрием Александровичем Красновым, погибшим во время проведения СВО. Об этом сообщают в администрации муниципального образования.

Сначала состоялось траурное прощание с земляком. Его провели в культурно-информационном центре «Юность». После чего прошел митинг и возложение цветов у памятника погибшим в Великой Отечественной войне.

— Пусть добрая и светлая память о Дмитрии сохранится в наших сердцах на долгие годы! — говорят в администрации.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что в Эхирит-Булагатском районе простились с погибшим на СВО Андреем Пихлаевым.