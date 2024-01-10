Военнослужащий из Жигаловского района Иркутской области погиб в зоне СВО

В Жигаловском районе Иркутской области 6 января 2024 года состоялось прощание с Дмитрием Александровичем Красновым, погибшим во время проведения СВО. Об этом сообщают в администрации муниципального образования.
Сначала состоялось траурное прощание с земляком. Его провели в культурно-информационном центре «Юность». После чего прошел митинг и возложение цветов у памятника погибшим в Великой Отечественной войне.
— Пусть добрая и светлая память о Дмитрии сохранится в наших сердцах на долгие годы! — говорят в администрации.
Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что в Эхирит-Булагатском районе простились с погибшим на СВО Андреем Пихлаевым.