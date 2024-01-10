Сергей Шелест прокомментировал «заминки» с питанием в омских школах

«Уважаемые омичи, знаю, что родители учеников ряда омских школ обеспокоены сменой поставщиков питания и временными заминками в организации обедов для детей. Разделяю эту обеспокоенность. Со вчерашнего дня все образовательные учреждения, оказавшихся в этой ситуации, переведены на сокращенное расписание, что позволяет детям проводить в школе менее 4-х часов. Поставщики питания максимально оперативно оборудуют пищеблоки и нанимают персонал. Рассчитываем, что в ближайшие дни все школы вернутся к привычному режиму работы», — написал Сергей Шелест.