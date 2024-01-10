Мэр Екатеринбурга раскритиковал уборку дорог от снега в Академическом

«Подрядчик полный объем [снега] вывозит?», — поинтересовался Орлов у Смирнягина, глядя на неубранные кучи на перекрестке улиц Мехренцева и Краснолесья. «Не справляется», — заявил глава района. По его словам, есть проблемы с вывозом снега на трех улицах, в том числе на Рябинина и Шаманова. «Две другие магистрали у нас почищены», — отметил Смирнягин.
Орлов в ответ заявил, что в таком случае следует привлекать дополнительную технику. «Иначе сколько это будет продолжаться», — высказал недовольство мэр. Расчистить улицы пообещали на этой неделе.
По данным URA.RU, 9 января у Орлова состоялся непростой разговор с вице-мэром по благоустройству Алексеем Бубновым и начальницей профильного комитета мэрии Тамарой Благодатковой. «Орлов высказывал им претензии [к уборке в новогодние праздники]», — рассказал собеседник. Позднее стало известно, что мэр решил провести объезд, куда позвали и журналистов.