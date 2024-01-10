Мэр Екатеринбурга раскритиковал уборку дорог от снега в Академическом

«Подрядчик полный объем [снега] вывозит?», — поинтересовался Орлов у Смирнягина, глядя на неубранные кучи на перекрестке улиц Мехренцева и Краснолесья. «Не справляется», — заявил глава района. По его словам, есть проблемы с вывозом снега на трех улицах, в том числе на Рябинина и Шаманова. «Две другие магистрали у нас почищены», — отметил Смирнягин.