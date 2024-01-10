Гендиректором АНПЗ назначен Галымжан Жусанбаев

Атырауский нефтеперерабатывающий завод (ТОО «АНПЗ») — один из трех нефтеперерабатывающих заводов Казахстана, был введен в эксплуатацию в 1945 году. Владельцем нефтеперерабатывающего завода является АО «НК “КазМунайГаз” (99%). Проектная мощность переработки составляет 5,5 млн тонн в год, глубина переработки — до 86,4%. Предприятие выпускает свыше 20 (с учетом маркировок) наименований товарных нефтепродуктов: газы углеводородные сжиженные топливные, автомобильные, дизельные топлива, топлива для реактивных двигателей, вакуумный газойль, печное топливо, мазут, судовое топливо, коксы нефтяные, сера техническая, параксилол, бензол и т. д. На сегодняшний день завод — единственный в Казахстане производитель нефтехимической продукции.