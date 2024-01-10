Врио мэра Олег Клемешов раскритиковал уборку дворов от снега в Новосибирске

— По вашим данным, механизированная уборка — 900 с копейками, и уборка — 3000 с копейками домов. Ни в какие ворота не лезут эти цифры. Это 10% от всего жилого фонда, который мы убрали за праздники механизировано. Я не понимаю, как придомовую территорию один дворник может лопатой убрать, — высказался врио мэра на аппаратном совещании.