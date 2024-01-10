Врио мэра Олег Клемешов раскритиковал уборку дворов от снега в Новосибирске

В Новосибирске исполняющий обязанности мэра Олег Клемешов остался недоволен уборкой снега во дворах многоквартирных домов. Он призвал улучшить качество работ. Проблему обсудили на аппаратном совещании в мэрии.
По словам Олега Клемешова, в праздничные дни коммунальных сбоев почти не было. Однако он нашел недостатки в проведенных работах.
— По вашим данным, механизированная уборка — 900 с копейками, и уборка — 3000 с копейками домов. Ни в какие ворота не лезут эти цифры. Это 10% от всего жилого фонда, который мы убрали за праздники механизировано. Я не понимаю, как придомовую территорию один дворник может лопатой убрать, — высказался врио мэра на аппаратном совещании.
Олег Клемешов отметил, что в декабре и в начале января в городе прошли обильные снегопады, последствия которых такими темпами придется очень долго устранять.
В связи с чем, исполняющий обязанности градоначальника призвал администрации районов и департамент энергетики исправить ситуацию. По его словам, нужно мотивировать ответственные организации убивать территории от снега с помощью специальной техники.
— Не нужно в розовых очках смотреть на территории. Нужно мотивировать на уборку, — уверен Олег Клемешов.