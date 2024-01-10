Хинштейн предложил проверять психздоровье мигрантов при оформлении патента

Накануне Telegram-канала Mash опубликовал видео, снятое в одном из продуктовых магазинов. На видео мужчина на кассе пьет водку, а через какое-то время кладет руки на шею незнакомой девочке. После чего нападавшего начинает избивать другой мужчина.
В подписи к видео говорится, что в магазине «Мясновъ» на Новочеркасском бульваре «43-летний приезжий из Киргизии набросился на ребенка», шестилетнюю девочку. По информации канала, мужчина объяснил свой поступок тем, что «хотел приколоться». По данным Mash, было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего из хулиганских побуждений.
Считаю, что в медосвидетельствование при оформлении патента не мешало бы добавить и медицинское заключение об отсутствии психических расстройств. Нам такие приколисты не нужны.
Анастасия Ларина