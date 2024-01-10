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Хинштейн предложил проверять психздоровье мигрантов при оформлении патента

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн предложил проводить медицинское освидетельствование психического здоровья трудовых мигрантов при оформлении патента на работу. Это предложение депутат сделал после публикации Telegram-канала Mash, в которой говорилось, что иностранный гражданин в магазине в Москве напал на ребенка.
Хинштейн
Источник: РИА "Новости"

Накануне Telegram-канала Mash опубликовал видео, снятое в одном из продуктовых магазинов. На видео мужчина на кассе пьет водку, а через какое-то время кладет руки на шею незнакомой девочке. После чего нападавшего начинает избивать другой мужчина.

В подписи к видео говорится, что в магазине «Мясновъ» на Новочеркасском бульваре «43-летний приезжий из Киргизии набросился на ребенка», шестилетнюю девочку. По информации канала, мужчина объяснил свой поступок тем, что «хотел приколоться». По данным Mash, было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего из хулиганских побуждений.

Считаю, что в медосвидетельствование при оформлении патента не мешало бы добавить и медицинское заключение об отсутствии психических расстройств. Нам такие приколисты не нужны.

Александр Хинштейн
глава комитета ГД по информполитике

Ранее МВД начало лишать мигрантов приобретенного российского гражданства за совершение преступлений и уклонение от воинской обязанности.

Анастасия Ларина

Госдума