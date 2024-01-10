Хинштейн предложил проверять психздоровье мигрантов при оформлении патента

В подписи к видео говорится, что в магазине «Мясновъ» на Новочеркасском бульваре «43-летний приезжий из Киргизии набросился на ребенка», шестилетнюю девочку. По информации канала, мужчина объяснил свой поступок тем, что «хотел приколоться». По данным Mash, было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего из хулиганских побуждений.