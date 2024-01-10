Азаров поручил министру разобраться с причинами хлопка в Самаре

Губернатор совещание, на котором обсуждалась ситуация с инцидентом, произошедшим в Октябрьском районе Самары, когда при монтаже натяжного потолка произошел хлопок газового баллона.
По предварительным данным, инцидент произошел из-за нарушения технологического процесса при монтаже потолка с использованием газового баллона. В результате произошедшего повреждены оконные рамы, входная дверь и перегородка между двумя квартирами. Четверо пострадавших были госпитализированы в больницу, их состояние оценивается как тяжелое.
Губернатор потребовал внимательного расследования происшествия и привлечения ко всей мере ответственности виновных. Ответственные ведомства получили задание докладывать о результатах расследования через неделю.
Врио начальника Главного управления МЧС России по Самарской области, Алексей Степанов, отметил, что инцидент вызван нарушением технологического процесса и уточнил, что пострадавших нет. Однако двое из четверых пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
В связи с инцидентом Следственный комитет возбудил уголовное дело. Руководитель государственной жилищной инспекции Самарской области сообщила, что с 1 сентября 2023 года вступили в силу новые требования к проверке газового оборудования в многоквартирных домах, проведение которых контролируют газораспределительные организации.