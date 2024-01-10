Азаров поручил министру разобраться с причинами хлопка в Самаре

По предварительным данным, инцидент произошел из-за нарушения технологического процесса при монтаже потолка с использованием газового баллона. В результате произошедшего повреждены оконные рамы, входная дверь и перегородка между двумя квартирами. Четверо пострадавших были госпитализированы в больницу, их состояние оценивается как тяжелое.