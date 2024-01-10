Беларусь планирует построить собственный порт в Приморском крае РФ

Посол в России Дмитрий Крутой рассказал, что Беларусь планирует построить собственный порт в Приморском крае, пишет sb.by.
Он подчеркнул:
— На Дальнем Востоке существует желание предоставить белорусам свой собственный порт с привязкой к Северному морскому пути.
Крутой добавил, что указанная тема уже обсуждалась с губернатором Приморской области Олегом Кожемяко, который предложил сразу несколько вариантов. Один из них, добавил посол Беларуси в РФ, — собственный белорусский порт или же совместный с российской стороной. По его словам, Беларусь планирует использовать краевой порт в качестве важного пункта на транзитном пути в Китай.
Он заметил, что важным является и определение номенклатуры грузов с такими регионами, как Магадан и Камчатка, в две стороны. Крутой пояснил, что одностороннее движение в данном случае невозможно, так как ни одна экономика этого не вынесет.
— Но если мы найдем двусторонние потоки грузов и с прицелом еще на Китай, то все это выстрелит.