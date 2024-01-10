Беларусь планирует построить собственный порт в Приморском крае РФ

Крутой добавил, что указанная тема уже обсуждалась с губернатором Приморской области Олегом Кожемяко, который предложил сразу несколько вариантов. Один из них, добавил посол Беларуси в РФ, — собственный белорусский порт или же совместный с российской стороной. По его словам, Беларусь планирует использовать краевой порт в качестве важного пункта на транзитном пути в Китай.