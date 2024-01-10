Токаеву доложили о нынешней ситуации в Qarmet — бывшем «АрселорМиттал Темиртау»

«Президенту было доложено о ходе прохождения отопительного сезона, а также о текущей ситуации в системообразующем предприятии Qarmet. Ермаганбет Булекпаев рассказал о мерах, предпринимаемых новым инвестором для стабилизации и увеличения объема производства, а также о планах по модернизации и обеспечению безопасности труда работников компании», — говорится в сообщении.