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Дилшод Ахмедов вошел в состав руководства Министерства инвестиций, промышленности и торговли

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Первый зампредседателя «Узметкомбината» Дилшод Ахмедов получил пост заместителя министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Источник: Podrobno.uz

По информации Министерства инвестиций, промышленности и торговли, президент назначил нового заместителя министра. В состав руководства ведомства вошел Дилшод Ахмедов. С января 2021 года он занимал пост первого заместителя председателя правления, исполнительного директора Узбекского металлургического комбината.

Дилшод Ахмедов закончил Российский государственный университет нефти и газа имени Губкина и Московскую школу управления «Сколково», занимался организацией производства и управления активами промышленных предприятий как в Узбекистане, так и России.

экономика