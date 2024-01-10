Дилшод Ахмедов вошел в состав руководства Министерства инвестиций, промышленности и торговли

По информации Министерства инвестиций, промышленности и торговли, президент назначил нового заместителя министра. В состав руководства ведомства вошел Дилшод Ахмедов. С января 2021 года он занимал пост первого заместителя председателя правления, исполнительного директора Узбекского металлургического комбината.
Дилшод Ахмедов закончил Российский государственный университет нефти и газа имени Губкина и Московскую школу управления «Сколково», занимался организацией производства и управления активами промышленных предприятий как в Узбекистане, так и России.