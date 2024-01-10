Мэр Екатеринбурга Орлов поручил подготовить новые участки, где запретят парковку

Это произошло во время объезда, посвященного уборке города, в котором вместе с мэром приняли участие замглавы города Алексей Бубнов, главы администраций районов, специалисты из комитета благоустройства.



По словам Алексея Орлова, брошенные на обочинах машины мешают проезду снегоуборочной техники. «Определяете участки, в пятницу на нашем утреннем совещании готовьте предложение, какие участки дорог мы внесём изменения в схему, где остановка и стоянка запрещены», — сказал он, обращаясь к главам районов.



«Отчитайтесь, сколько машин эвакуировано. Это нужно будет озвучить, чтобы такого безобразия не было. Если вы владелец машины, несите ответственность за ее содержание, ставьте на стоянку, не бросайте на обочине. Нужно, чтобы люди понимали: их машины будут эвакуированы, так как они мешают очистке дорог, мы получаем из-за этого сотни жалоб. Считаю, что на таких участках должны стоять знаки “стоянка запрещена”. Если машина брошена — эвакуатор подъехал и увез», — добавил Алексей Орлов.



Напомним, во время объезда, посвященного уборке города, господин Орлов раскритиковал качество работы коммунальных служб по уборке снега в Краснолесье Академического района.