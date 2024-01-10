«Аномалия это не про нас»: мэр Челнов призвал убрать из лексикона «аномальные морозы»

«Мы все выросли в погоде −25, −28. И −20 было. Ничего страшного. Все живы, здоровы, крепкие, поэтому аномалия это не про нас. Мы северная страна, поэтому я далек от мысли, чтобы делать большие глаза и говорить: о, температура −25. Ну −25, и −25», — поделился мыслями мэр.