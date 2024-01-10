Самарский департамент охоты и рыболовства возглавил экс-полицейский

С 2015 и до конца ноября 2015 года Олег Федьков занимал пост заместителя начальника полиции ГУ МВД России по Самарской области. Он закончил службу в ОВД в ноябре 2023 года.



Бывший силовик прослужил в органах МВД в общей сложности 42 года. Из них на протяжении 22 лет Олег Федьков отвечал за борьбу с преступностью.



Георгий Портнов.