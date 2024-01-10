Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Путин рассказал, что думает об идее использования маткапитала для покупки авто

Президент России Владимир Путин выступил против использования маткапитала на покупку авто, но поручил проработать льготы на данные цели. Речь об этом зашла в ходе встречи с жителями Анадыря. Среди участников мероприятия — представители многодетных семей, участники СВО, работники образовательных, общественных организаций и медучреждений, а также местные предприниматели.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи жителями Анадыря
Источник: РИА "Новости"

Глава государства пояснил, что идея маткапитала у него родилась как мера поддержки семьей с двумя детьми и изначально была нацелена как инструмент поддержки по ключевым вопросам, главным из которых было улучшение жилищных условий.

«Потребностей у семьи, многодетной тем более, всегда много. Но я боюсь, что, как мы начнём разрешать тратить этот капитал по самым разным направлениям, мы не сможем в конечном итоге гарантировать интересы детей», — сказал Путин.

Президент согласился с тем, что родители прежде всего хотят блага для своих детей и когда речь идёт о приобретении семейного транспорта в том числе.

«Давайте не будем тратить маткапитал, а попросим правительство отдельно проработать вопрос с льготами по приобретению автомобиля в данном случае для семей многодетных на Дальнем Востоке», — предложил глава государства.

Кстати, ранее Лайф рассказывал, что в России предложили снизить требования при назначении детского пособия. Как считает уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирина Волынец, при назначении необходимо исключить нефинансовые факторы и имущественную обеспеченность. По её мнению, исходить стоит только из общего дохода семьи.

Путин Владимир