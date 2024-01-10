Путин рассказал, что думает об идее использования маткапитала для покупки авто

Глава государства пояснил, что идея маткапитала у него родилась как мера поддержки семьей с двумя детьми и изначально была нацелена как инструмент поддержки по ключевым вопросам, главным из которых было улучшение жилищных условий.
«Потребностей у семьи, многодетной тем более, всегда много. Но я боюсь, что, как мы начнём разрешать тратить этот капитал по самым разным направлениям, мы не сможем в конечном итоге гарантировать интересы детей», — сказал Путин.
Президент согласился с тем, что родители прежде всего хотят блага для своих детей и когда речь идёт о приобретении семейного транспорта в том числе.
«Давайте не будем тратить маткапитал, а попросим правительство отдельно проработать вопрос с льготами по приобретению автомобиля в данном случае для семей многодетных на Дальнем Востоке», — предложил глава государства.
Кстати, ранее Лайф рассказывал, что в России предложили снизить требования при назначении детского пособия. Как считает уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирина Волынец, при назначении необходимо исключить нефинансовые факторы и имущественную обеспеченность. По её мнению, исходить стоит только из общего дохода семьи.