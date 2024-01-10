«Ростех» планирует запустить производство планирующей авиабомбы «Дрель»

Согласно данным «Ростеха», бомба обладает способностью автономно достигать нужного расстояния до цели, раскрываться для нанесения удара над ней в нужный момент. В случае если поражающий элемент не сработал по цели, он автоматически самоуничтожается через определенное время.
Снаряд предназначен для нейтрализации бронетанковой техники, наземных радиолокационных станций, пунктов управления энергетических установок и зенитных ракетных комплексов.
27 декабря 2023 г. глава «Ростеха» Сергей Чемезов анонсировал создание бикалиберной реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Возрождение» на основе системы дистанционного минирования «Земледелие».
В октябре 2023 г. «Ростех» отчитался о досрочной поставке ВС России партии систем «Земледелие». В госкорпорации отмечали, что принцип действия системы похож на работу РСЗО, только в качестве боеприпасов используются снаряды, начиненные различными типами мин.