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«Ростех» планирует запустить производство планирующей авиабомбы «Дрель»

«Ростех» запустит производство планирующей авиабомбы «Дрель». Бомба прошла все испытания Минобороны, серийное производство планируется начать в 2024 г. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.
Дрель
Источник: Missiles.ru

Согласно данным «Ростеха», бомба обладает способностью автономно достигать нужного расстояния до цели, раскрываться для нанесения удара над ней в нужный момент. В случае если поражающий элемент не сработал по цели, он автоматически самоуничтожается через определенное время.

Снаряд предназначен для нейтрализации бронетанковой техники, наземных радиолокационных станций, пунктов управления энергетических установок и зенитных ракетных комплексов.

27 декабря 2023 г. глава «Ростеха» Сергей Чемезов анонсировал создание бикалиберной реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Возрождение» на основе системы дистанционного минирования «Земледелие».

В октябре 2023 г. «Ростех» отчитался о досрочной поставке ВС России партии систем «Земледелие». В госкорпорации отмечали, что принцип действия системы похож на работу РСЗО, только в качестве боеприпасов используются снаряды, начиненные различными типами мин.

технологии