Мэр Шелест сделал громкое заявление по поводу уборки омских дорог

"В такие снежные дни, как сегодня, основные усилия рабочих Управления дорожного хозяйства и благоустройства направлены на уборку и вывоз снега с основных городских дорог с высокой транспортной загруженностью, мостов и путепроводов.
Однако в городе есть второстепенные дороги, межквартальные проезды, которые также необходимо убирать.
В связи с этим принял решение о выделении дополнительных средств в размере 10 миллионов рублей на заключение договоров с подрядчиками, которые помогут городу в этом вопросе. Еще 15 миллионов направим на привлечение самосвальной техники", — рассказал Шелест.
Мэр Омска также добавил, что дополнительно будут нанимать дорожных рабочих для «ручной» уборки снега на остановках и пешеходных зонах.