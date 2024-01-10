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Мэр Шелест сделал громкое заявление по поводу уборки омских дорог

Мэр Омска Сергей Шелест в среду, 10 января 2024 года, сделал громкое, по мнению автора, заявление по поводу уборки городских дорог от снега.

"В такие снежные дни, как сегодня, основные усилия рабочих Управления дорожного хозяйства и благоустройства направлены на уборку и вывоз снега с основных городских дорог с высокой транспортной загруженностью, мостов и путепроводов.

Однако в городе есть второстепенные дороги, межквартальные проезды, которые также необходимо убирать.

В связи с этим принял решение о выделении дополнительных средств в размере 10 миллионов рублей на заключение договоров с подрядчиками, которые помогут городу в этом вопросе. Еще 15 миллионов направим на привлечение самосвальной техники", — рассказал Шелест.

Мэр Омска также добавил, что дополнительно будут нанимать дорожных рабочих для «ручной» уборки снега на остановках и пешеходных зонах.

ЖКХ