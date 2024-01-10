В 2023 году число уголовных дел по факту контрабанды наркотиков в Молдову выросло

Это на шесть уголовных дел больше, чем годом ранее, уточнили в ТС. Из 51 возбужденного уголовного дела четыре направлены в суд.
«В результате комплекса действий, проведенных сотрудниками Департамента по борьбе с мошенничеством, а также инспекторами ТС, обнаружено и изъято около 18 килограммов марихуаны, 3250 таблеток, 17,5 кг гашиша, 14,9 кг галлюциногенных грибов, 1047 граммов кодеина и около 200 граммов ядовитых грибов», — уточнили в ведомстве.
В результате таможенного контроля международных почтовых отправлений, адресованных физическим лицам, сотрудниками Таможенной службы зафиксировано 26 случаев незаконного оборота психотропных препаратов. Большинство международных почтовых отправлений, содержащих психотропные вещества, были отправлены из Израиля и США, также сообщили в ТС.