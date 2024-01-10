При банкротстве структуры челябинского правительства арестовано имущество чиновников на миллиард рублей

Эти люди входили в наблюдательный совет АИР. Этот орган одобрил сделки, с которых не были уплачены налоги — примерно на 1 млрд рублей, это и привело к банкротству АИР. Речь идет о 131 квартире для артистов областных театров, недвижимость покупалась в бюджет области через АИР. Их общая стоимость — около 1 млрд рублей. Для их приобретения АИР выдали субсидию для покупки ипотечных сертификатов у строительной компании. После выкупа все квартиры в 2017 году были подарены агентством новому владельцу — управлению делами губернатора и правительства Челябинской области, которое ставило жилье на баланс и распоряжалось им дальше.