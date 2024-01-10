При банкротстве структуры челябинского правительства арестовано имущество чиновников на миллиард рублей

Эти люди входили в наблюдательный совет АИР. Этот орган одобрил сделки, с которых не были уплачены налоги — примерно на 1 млрд рублей, это и привело к банкротству АИР. Речь идет о 131 квартире для артистов областных театров, недвижимость покупалась в бюджет области через АИР. Их общая стоимость — около 1 млрд рублей. Для их приобретения АИР выдали субсидию для покупки ипотечных сертификатов у строительной компании. После выкупа все квартиры в 2017 году были подарены агентством новому владельцу — управлению делами губернатора и правительства Челябинской области, которое ставило жилье на баланс и распоряжалось им дальше.
В 2019 году власть в регионе сменилась. В мае 2020 года силовики провели в АИР выемку документов. Это было связано с ведением АИР хозяйственной деятельности в 2014 — 2017 годах, однако информации об уголовных делах не последовало. Летом 2021 года управление Федеральной налоговой службы привлекло агентство к ответственности за неуплату налогов. В итоге АИР должно было выплатить в бюджет 412,5 млн рублей. Тогда в министерстве экономического развития объяснили, что задолженность возникла в результате исключения налоговиками из числа расходов налогооблагаемой базы по налогу на прибыль субсидии, предоставленной АИР на покупку ипотечных сертификатов КЖСИ в 2016 — 2017 годах.
Но структура погасить долги не смогла. В сентябре 2022 года АИР было признано несостоятельным, в отношении него было введено конкурсное производство. Управляющий пытался требовать от правительства региона вернуть 1 млрд рублей из региональной казны.
Также по его требованию суд арестовал 131 квартиру, которую правительство области предоставило актерам и сотрудникам театров оперы и драмы в Челябинске. Этот арест удалось снять. Теперь деньги будут пытаться получить с экс-чиновников.