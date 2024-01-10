Без выходных: в мэрии Челябинска рассказали о борьбе Натальи Котовой со снегом

В Челябинске в период с 26 декабря 2023 года по 8 января 2024 года в результате обильных снегопадов выпало рекордное количество осадков — до 70 см, говорится в сообщении. Чтобы полностью очистить проезжую часть, парковки и тротуары, на снегосвалку необходимо вывезти почти 9,5 млн куб. м снега.
Это почти в семь раз больше, чем за весь зимний период 2022 — 2023 годов, когда было вывезено 1,3 млн куб. м. С 25 декабря на полигон, по данным мэрии, отправили свыше 600 тыс. куб. м, по 34 тыс. куб. м в сутки. В администрации города отметили, что это рекордный показатель. Число самосвалов, задействованных на вывозе, увеличено вдвое — до 120.
«Вывезти в короткие сроки несколько миллионов кубометров снега на полигон невозможно, несмотря на все усилия, которые сейчас прилагают подрядчики», — проинформировала администрация Челябинска.
Накануне губернатор Алексей Текслер заявил, что ответственные службы оказались не готовы к сильным снегопадам. «Подрядные организации, управляющие компании, регоператор по вывозу ТКО к такому объему снега оказались не готовы. Нужно разобрать все обстоятельства, все нюансы и не допускать повторения ситуации, выстроить четкую систему взаимодействия в любых погодных условиях между службами. Муниципалитетам и ГЖИ области — координировать эту работу», — поручил губернатор.
Когда город завалило снегом, оказалось, что у подрядчиков не хватает тяжелой техники: грейдеров, мощных шнекороторных, лаповых снегоуборочных машин. Алексей Текслер поручил обеспечить приобретение дополнительных машин и изучить возможность создания резерва техники. Также он поддержал предложение об организации в Челябинске дополнительного полигона для складирования снега.
Между тем в интернете появилась петиция об отставке Натальи Котовой с поста главы Челябинска. Причиной автор назвал неспособность мэра выполнять свои обязанности в сложившейся ситуации.