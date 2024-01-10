Без выходных: в мэрии Челябинска рассказали о борьбе Натальи Котовой со снегом

Это почти в семь раз больше, чем за весь зимний период 2022 — 2023 годов, когда было вывезено 1,3 млн куб. м. С 25 декабря на полигон, по данным мэрии, отправили свыше 600 тыс. куб. м, по 34 тыс. куб. м в сутки. В администрации города отметили, что это рекордный показатель. Число самосвалов, задействованных на вывозе, увеличено вдвое — до 120.