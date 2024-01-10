Токаев назначил замначальника Службы государственной охраны

Соответствующая информация опубликована 10 января 2024 года на сайте Акорды.
«Распоряжением главы государства Жакипов Шынгыс Лесович назначен заместителем начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан», — говорится в сообщении.
Еще одним распоряжением Балтабеков Ансаган Скендерович освобожден от должности заместителя начальника Службы государственной охраны Казахстана.
9 января 2024 года Токаев назначил нового командующего Силами специальных операций Вооруженных сил РК. Им стал Айдос Мырзахметов.