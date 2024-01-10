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Токаев назначил замначальника Службы государственной охраны

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил заместителя начальника Службы государственной охраны, сообщает Zakon.kz.
Источник: akorda.kz

Соответствующая информация опубликована 10 января 2024 года на сайте Акорды.

«Распоряжением главы государства Жакипов Шынгыс Лесович назначен заместителем начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан», — говорится в сообщении.

Еще одним распоряжением Балтабеков Ансаган Скендерович освобожден от должности заместителя начальника Службы государственной охраны Казахстана.

9 января 2024 года Токаев назначил нового командующего Силами специальных операций Вооруженных сил РК. Им стал Айдос Мырзахметов.