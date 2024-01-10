Путин отметил появление тренда на многодетность в России

В ходе общения с жителями Чукотки Путин поддержал предложения об освобождении многодетных семей на Дальнем Востоке от налога на жилье и о мерах поддержки для многодетных отцов. При этом президент попросил «не трогать» маткапитал на предмет возможности покупки автомобиля. Взамен он предложил правительству РФ и Министерству промышленности РФ отдельно проработать вопрос с льготами по приобретению транспортных средств для многодетных семей на Дальнем Востоке.