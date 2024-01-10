Вольфович рассказал о непростой ситуации на границе с Украиной

МИНСК, 10 янв — Sputnik. Украина стала разменной монетой для стран коллективного Запада, заявил госсекретарь Совета Безопасности Александр Вольфович в расположении Мозырского погранотряда.
По его словам, украинские военные установили более полумиллиона противопехотных и противотанковых мин на границе с Беларусью, разрушили мосты, а также закрыли пункты пропуска.
«Сами украинские пограничники часто несут службу в пьяном виде, направляют оружие в сторону территории Республики Беларусь, допускают заходы на нашу приграничную территорию и нарушение воздушного пространства квадрокоптерами».
После чего госсекретарь напомнил, что в недавнем прошлом белорусские и украинские пограничники вместе выполняли задачи по охране рубежей и ходили в гости друг к другу.
«Мы были и остаемся братскими народами, но Украина стала разменной монетой у коллективного Запада», — считает госсекретарь.
Вольфович рассказал, что официальный Киев еще до начала специальной военной операции присоединился к западным санкциям против белорусских властей.