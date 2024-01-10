Хоценко рассказал, что в Омской области появилось электричество

Губернатор Омской области Виталий Хоценко в своём Telegram-канале рассказал, что в некоторых районах Омской области после аварийного отключения было восстановлено электричество.
Хоценко отметил, что речь идёт о Любинском, Саргатском, Тарском, Усть-Ишимском муниципальных районах. Омичи в социальных сетях рассказывали, что света нет в нескольких районах города: на Московке, на левом берегу, на Менделеева, в районе ж/д вокзала и пос. Привокзальный.
Ранее мы рассказывали о том, что на подстанции сработала автоматически аварийная защита. Из-за этого произошло отключение от электроэнергии около третьей части Омской области и половины города Омска.