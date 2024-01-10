Хоценко рассказал, что в Омской области появилось электричество

Хоценко отметил, что речь идёт о Любинском, Саргатском, Тарском, Усть-Ишимском муниципальных районах. Омичи в социальных сетях рассказывали, что света нет в нескольких районах города: на Московке, на левом берегу, на Менделеева, в районе ж/д вокзала и пос. Привокзальный.