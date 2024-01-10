Три позиции вниз. Узбекистан занял 65 место в мировом рейтинге армий

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В ежегодном рейтинге сильнейших армий мира по версии портала Global Firepower вооруженные силы Узбекистана оказались на 65 месте. В прошлом году наша армия занимала место на три позиции выше и считалась сильнейшей в Центральной Азии, сообщает корреспондент Podrobno.uz.