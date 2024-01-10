Три позиции вниз. Узбекистан занял 65 место в мировом рейтинге армий

Всего в рейтинг вошли 145 стран. Мощь их армий оценивали по количеству воинских частей и человеческих ресурсов, финансовому положению и технологическому развитию, географическому расположению и мобильности — всего по 60 критериям.
По этим показателям Узбекистан опередил Хорватию, Новую Зеландию, Кубу, Бельгию. По данным портала, у нашей армии 68 тысяч военнослужащих, 191 единица воздушной техники, 270 танков и 5,5 тысяч другой техники. Оборонный бюджет страны составляет более 796 миллионов долларов.
Лучший результат среди стран Центральной Азии показала армия Казахстана. Ее составители рейтинга поместили на 58 место. Туркменистан расположился на 83 месте, Кыргызстан занял 100 место, Таджикистан — 107-е.
Самые сильные армии у США, России, Китая, Индии и Южной Кореи, которая вытеснила Великобританию.