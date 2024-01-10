МРОТ, пенсии и материнский капитал: как изменения в законодательстве коснутся миллионов россиян

С начала года вступили в силу новые положения законодательства, которые касаются миллионов людей. Изменения произошли прежде всего в социальной сфере. Речь о пенсиях, пособиях и других выплатах, которые должны вырасти. Разбираемся в новшествах.
Повысили МРОТ и пенсии.
Минимальный размер оплаты труда вырос на 18,5%. Теперь он составляет 19 242 рубля. Как сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, благодаря этому вырастет зарплата у 4,8 миллиона человек. Кроме того, от МРОТ зависят размеры пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам и другие выплаты.
Также на 7,5% проиндексировали страховые пенсии неработающих пенсионеров. Это решение касается более 32 миллионов человек. Средний размер ежемесячных выплат неработающим пенсионерам в результате вырастет до 23,4 тысячи рублей.
В Социальном фонде России пояснили, что минимальный уровень пенсионного обеспечения неработающих граждан в любом случае должен быть не ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе проживания. Если сумма вместе с другими причитающимися неработающему пенсионеру выплатами будет меньше этой величины, установят социальную доплату.
Добавим, что с началом 2024 года возраст выхода на пенсию изменился: для женщин это 58 лет, для мужчин — 63 года.
Сохранили пособие по уходу за ребёнком.
Ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет до сих пор получали родители, находившиеся в декретном отпуске. При этом допускались работа на дому или неполный рабочий день. Теперь же пособие сохранят, даже если родитель досрочно вышел из декрета.
В Социальном фонде России рассказали, что новшество распространяется и на матерей, уволенных во время беременности и декрета из-за ликвидации компания, а также на тех, кто работает дистанционно.
В 2024 году средний размер пособия по уходу за ребёнком до полутора лет составит 17,8 тысячи рублей.
Маткапитал — только гражданам России.
С 1 января право на материнский капитал есть только у тех, кто на момент появления ребёнка имеет российское гражданство, а сам ребёнок — гражданин России по рождению. Вместе с тем это не коснётся жителей новых регионов.
При использовании средств маткапитала появились новые возможности. Теперь их можно направлять на реконструкцию домов блокированной застройки. Это может быть, например, дом на две семьи с отдельными входами.
Также маткапитал теперь может направляться на формирование накопительной пенсии отцов-одиночек.
Примечательно, что с 1 февраля материнский капитал проиндексирует на 7,5%. По данным Социального фонда России, размер маткапитала на первого ребёнка увеличится на 44 тысячи и составит 630 967,72 рубля, на второго ребёнка увеличится на 58 тысяч и составит 833 800,37 рубля.
Заявление не спросят.
Для получения пенсии по потере кормильца больше не нужно писать заявление и предоставлять какие-либо документы. Это касается и назначения социальной пенсии детям, оба родителя которых неизвестны.
Беззаявительный порядок установили и для перерасчёта выплаты к пенсии за стаж в районах Крайнего Севера и в сельском хозяйстве.
Освободили от налога.
С выплат к ордену «Родительская слава» и званию мать-героиня больше не взимается НДФЛ. Также не облагаются налогом доходы в виде грантов, премий, призов, подарков, полученных на региональных и местных соревнованиях, конкурсах. Кроме того, отменяется налог в 13% при выплате материальной помощи студентам колледжей, вузов.