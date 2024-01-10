МРОТ, пенсии и материнский капитал: как изменения в законодательстве коснутся миллионов россиян

Ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет до сих пор получали родители, находившиеся в декретном отпуске. При этом допускались работа на дому или неполный рабочий день. Теперь же пособие сохранят, даже если родитель досрочно вышел из декрета.