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Вице-мэр Краснодара Максим Слюсарев ушел с поста

Заместитель главы Краснодара Максим Слюсарев покинул пост. Информацию подтвердили «Ъ-Кубань» в пресс-службе администрации города.
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Источник: Reuters

Сообщается, что вице-мэр уволился по собственному желанию. С сайта мэрии города уже пропала страница с его биографией.

Господин Слюсарев с 2016 по 2021 год был советником губернатора Кубани. С декабря 2021 года он занимал должность первого замглавы краевой столицы.

Вячеслав Рыжков.