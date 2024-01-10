Вице-мэр Краснодара Максим Слюсарев ушел с поста

Сообщается, что вице-мэр уволился по собственному желанию. С сайта мэрии города уже пропала страница с его биографией.



Господин Слюсарев с 2016 по 2021 год был советником губернатора Кубани. С декабря 2021 года он занимал должность первого замглавы краевой столицы.



Вячеслав Рыжков.