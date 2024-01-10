Сообщается, что вице-мэр уволился по собственному желанию. С сайта мэрии города уже пропала страница с его биографией.
Господин Слюсарев с 2016 по 2021 год был советником губернатора Кубани. С декабря 2021 года он занимал должность первого замглавы краевой столицы.
Вячеслав Рыжков.
Вице-мэр Краснодара Максим Слюсарев ушел с поста
Заместитель главы Краснодара Максим Слюсарев покинул пост. Информацию подтвердили «Ъ-Кубань» в пресс-службе администрации города.
Сообщается, что вице-мэр уволился по собственному желанию. С сайта мэрии города уже пропала страница с его биографией.