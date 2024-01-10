В Воронежской области появилась новая награда

В Воронежской области приняли законодательный акт, регламентирующий появление новой официальной награды — почетного знака «Святитель Митрофан Воронежский».
Почетный знак будут вручать россиянам за выдающуюся духовно-нравственную и патриотическую позицию, а также за активное участие в деятельности, направленной на укрепление и поддержание традиционных ценностей. При этом заслуги человека, получающего его, уже должны быть отмечены ранее другой наградой. Повторное вручение знака одному и тому же, даже очень заслуженному общественному деятелю, не допускается.
Знаком «Святитель Митрофан Воронежский» планируют награждать не более трех человек в год. Им будут вручать медальон на ленте размером 53 на 53 см, толщиной 2−3 мм, удостоверение, а также выплатят по 100 тысяч рублей.
Справка «КП».
Митрофан Воронежский — епископ Воронежский и Елецкий. Оказывал поддержку Петру I, когда царь-преобразователь закладывал в Воронеже корабельную верфь для строительства флота. В то же время не стеснялся и обличать первого императора России в его несправедливых поступках. В 1832-м году причислен к лику святых Русской православной церкви.