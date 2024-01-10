В Воронежской области появилась новая награда

Почетный знак будут вручать россиянам за выдающуюся духовно-нравственную и патриотическую позицию, а также за активное участие в деятельности, направленной на укрепление и поддержание традиционных ценностей. При этом заслуги человека, получающего его, уже должны быть отмечены ранее другой наградой. Повторное вручение знака одному и тому же, даже очень заслуженному общественному деятелю, не допускается.