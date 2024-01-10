Молдова без культуры, но с богатой армией: правительство решило, что театрам слишком жирно живется — субсидии от государства будут отменены

«37. Театры, цирки и концертные организации, учрежденные государством, субсидируются учредителем в соответствии с положениями статьи 17 Закона о театрах, цирках и концертных организациях: для учреждений национального значения — в размере 80% от общей суммы расходов, для остальных учреждений — в размере 60% от расходов предприятия, а также с учетом расчетов нормативов расходов, устанавливаемых Министерством образования, культуры и исследований в начале каждого финансового года. Муниципальные, ведомственные и региональные учреждения финансируются соответственно из муниципальных, ведомственных и местных бюджетов в тех же размерах согласно Закону о театрах, цирках и концертных организациях».