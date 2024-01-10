В Болгарии намерены перенести памятник советскому солдату «Алеша»

Депутаты фракции «Демократы за сильную Болгарию» предложили до конца текущего года демонтировать монумент солдату советской армии «Алеша» с холма Освободителей в городе Пловдиве и перенести его в Музей социалистического искусства в Софии. Об этом сообщает новостной портал Plovdiv24.