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Тысячи граждан Молдовы не могут получить выплаты по больничным

Тысячи молдавских граждан не могут своевременно получить положенные им выплаты по больничным.
Проще умереть, чем болеть: Тысячи граждан Молдовы не могут получить выплаты больничных
Источник: коллаж КП

Всё дело в сбое работы Портала сертификатов медицинского отпуска, который возник из-за просроченной гарантии поддержания онлайн-ресурса. Экс-премьер Ион Кику пишет, что проблема возникла с конца ноября.

В результате медучреждения не могут своевременно вносить в базу данных больничные листы, а это приводит к задержке положенных налогоплательщикам выплат.

Больше всего это бьёт по людям с ограниченными возможностями, оставленными без средств существования из-за болезней.

Зато бюрократический аппарат министерства диджитализации продолжает расти.