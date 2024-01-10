Тысячи граждан Молдовы не могут получить выплаты по больничным

Всё дело в сбое работы Портала сертификатов медицинского отпуска, который возник из-за просроченной гарантии поддержания онлайн-ресурса. Экс-премьер Ион Кику пишет, что проблема возникла с конца ноября.
В результате медучреждения не могут своевременно вносить в базу данных больничные листы, а это приводит к задержке положенных налогоплательщикам выплат.
Больше всего это бьёт по людям с ограниченными возможностями, оставленными без средств существования из-за болезней.
Зато бюрократический аппарат министерства диджитализации продолжает расти.