Молдавская оппозиция обвинила власти в уничтожении свободы слова

В Молдавии летом прошлого года вступил в силу закон о создании Центра стратегических коммуникаций и борьбы с дезинформацией. Президент страны Майя Санду прямо заявляла, что работа нового ведомства будет направлена против России, которую власти обвинили в информационных атаках, а также против «изменников родины», блокирующих курс на евроинтеграцию. В октябре 2023 года на должность главы центра парламент утвердил экс-главу МВД Молдавии Анну Ревенко. Парламент республики утвердил «концепцию борьбы с дезинформацией и манипулированием информацией» на 2024−2028 годы, а также структуру и численность организации, на которую возложены эти обязанности.