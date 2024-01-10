Определен размер семейного капитала в 2024 году. С прошлого года он вырос

Предоставление семейного капитала производится в размере, действующем на дату рождения третьего или последующих детей, а в случае усыновления (удочерения) — на дату усыновления (удочерения) третьего или последующих детей. Например, на детей, рожденных или усыновленных с 1 января по 31 декабря 2023 года, семейный капитал назначается в размере 29 950 рублей.