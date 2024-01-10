Определен размер семейного капитала в 2024 году. С прошлого года он вырос

По сравнению с прошлым годом он увеличился на 5,1% или на 1530 рублей.
В министерстве уточнили, что в таком размере семейный капитал назначается семьям при рождении (усыновлении, удочерении) третьего или последующих детей в период с 1 января по 31 декабря 2024 года.
Предоставление семейного капитала производится в размере, действующем на дату рождения третьего или последующих детей, а в случае усыновления (удочерения) — на дату усыновления (удочерения) третьего или последующих детей. Например, на детей, рожденных или усыновленных с 1 января по 31 декабря 2023 года, семейный капитал назначается в размере 29 950 рублей.
Размер семейного капитала подлежит ежегодной индексации с учетом величины индекса потребительских цен за предыдущий год по отношению к предшествующему ему году.
Индекс потребительских цен в 2023 году по отношению к 2022 году составил 105,1%.