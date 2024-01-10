Путин прибыл в Хабаровск

Ожидается, что глава государства проведет там переговоры с губернатором края Михаилом Дегтяревым и примет участие в совещании по развитию дальневосточных городов.
Как ранее рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в регионе Путин также посетит мультипликационную студию, в рамках этого мероприятия планируется обсудить возможности создания креативных кластеров в субъектах РФ.
Путин прилетел в Хабаровск с Чукотки, где он посетил тепличный комплекс «Крестьянское хозяйство», пообщался с жителями Анадыря, а также проехался на снегоболотоходе «Хищник» тюменского производства.