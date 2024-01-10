Джонсон назвал обвинения Кремля в срыве переговоров «полным бредом» и «пропагандой». По его словам, после встречи российской и украинской делегаций в Стамбуле в 2022 г. он в ходе разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским лишь высказал опасения по поводу возможного соглашения Киева и Москвы. Джонсон утверждает, что тогда же заверил украинского лидера в поддержке со стороны Великобритании «на тысячу процентов».
О причастности британского политика к срыву переговоров в июне 2023 г. в интервью NBC5 сообщал кандидат на пост президента США Роберт Кеннеди-младший. По его словам, это было сделано по заданию Вашингтона.
24 ноября в эфире украинского телеканала «1+1» лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что конфликт с РФ мог закончиться весной 2022 г., но занимавший тогда пост премьер-министра Великобритании Джонсон убедил украинское руководство отказаться от соглашения с Россией и продолжить боевые действия. Арахамия в марте 2022 г. возглавлял делегацию Украины на переговорах в Стамбуле.
По словам лидера фракции «Слуга народа», мнение британского политика не было единственным фактором, повлиявшим на отказ Киева от переговоров. В частности, стремление Украины в НАТО прописано в конституции, а Россия в марте 2022 г. требовала отказаться от этой цели. Кроме этого, «не было и нет веры», что РФ выполнит свою часть сделки и прекратит боевые действия, добавил Арахамия.