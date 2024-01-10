Джонсон опроверг причастность к срыву переговоров о перемирии между РФ и Украиной

По словам лидера фракции «Слуга народа», мнение британского политика не было единственным фактором, повлиявшим на отказ Киева от переговоров. В частности, стремление Украины в НАТО прописано в конституции, а Россия в марте 2022 г. требовала отказаться от этой цели. Кроме этого, «не было и нет веры», что РФ выполнит свою часть сделки и прекратит боевые действия, добавил Арахамия.