Авторы статьи добавили, что поддержка Украины от стран Запада может закончиться, в то время как Россия преобразует военно-промышленный комплекс для удовлетворения потребностей своей армии. Сейчас Киев находится в тяжелом положении, поскольку украинские войска выпускают вдвое меньше артиллерийских снарядов и ракет, чем российские.