Погранслужба Украины опровергла данные МГБ ПМР об инциденте на границе

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что украинская сторона не фиксировала «инцидентов с огнестрельным оружием» на границе с непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой, о чем ранее сообщило министерство госбезопасности ПМР.
Ранее в среду МГБ ПМР сообщило, что 7 января на границе с Украиной произошла стрельба, в результате чего двое приднестровских граждан были перемещены на территорию Украины.
«Нестандартных ситуаций пограничными нарядами не фиксировалось. Заявление так называемого Приднестровья скорее несет провокационный характер с целью обвинить в чем-то Украину, к тому же мы понимаем, что этот анклав имеет пророссийскую направленность», — приводит слова Демченко издание «РБК-Украина».
После начала российской специальной военной операции на Украине все пункты пропуска на приднестровском участке границы с 26 февраля 2022 года были закрыты, кроме того, с украинской стороны был взорван железнодорожный мост через реку Кучурган. Однако в сентябре прошлого года украинская сторона оперативно восстановила взорванный мост.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.