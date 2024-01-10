Погранслужба Украины опровергла данные МГБ ПМР об инциденте на границе

После начала российской специальной военной операции на Украине все пункты пропуска на приднестровском участке границы с 26 февраля 2022 года были закрыты, кроме того, с украинской стороны был взорван железнодорожный мост через реку Кучурган. Однако в сентябре прошлого года украинская сторона оперативно восстановила взорванный мост.