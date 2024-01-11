Страховой и общий стаж в Беларуси 2024: новшества, льготы, отличия, войдут ли туда учеба, декрет, армия, период в статусе безработного

До 2025 года в Беларуси будет продолжаться пенсионная реформа, которая каждый год изменяет некоторые положения по выходу на пенсию, определение объема выплат по трудовым пенсиям. Самое главное для людей предпенсионного возраста — понимать различие между общим трудовым стажем работы (минимум 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин) и страховым стажем (минимум 19,5 лет для выхода на пенсию в 2024 году и для мужчин, и для женщин). Недавно парламентарии обсуждали возможность включения в страховой стаж времени ухода за инвалидом первой группы или пожилым родственником 80+.

Как пояснили в комитете по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома, право на трудовую пенсию имеют белорусы, которые в период работы подлежали государственному социальному страхованию и за них их предприятия или фирмы, а также они сами уплачивали обязательные страховые взносы.

Получается, что если без пяти минут пенсионер последние лет 20 работал все время и его фирма аккуратно уплачивала налоги в ФСЗН, то волноваться за страховой стаж не стоит. Но есть одно «но».

Как отмечают специалисты, на продолжительность страхового стажа за периоды работы после 1 июля 1998 года влияет не только сам факт уплаты обязательных страховых взносов, но и размер заработка, из которого они уплачивались. Для включения в страховой стаж периодов работы в полном объеме размер заработка не должен быть ниже установленной минимальной зарплаты (например, с 1 января 2024 года это 626 рублей). Если же человек зарабатывал мало, то в страховой стаж это время будет засчитано не календарно, а с применением поправочного коэффициента. Например, отработав с малой зарплатой год можно получить в страховой стаж всего 8−9 месяцев, а то и меньше.