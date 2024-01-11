Страховой и общий стаж в Беларуси 2024: новшества, льготы, отличия, войдут ли туда учеба, декрет, армия, период в статусе безработного

До 2025 года в Беларуси будет продолжаться пенсионная реформа, которая каждый год изменяет некоторые положения по выходу на пенсию, определение объема выплат по трудовым пенсиям. Самое главное для людей предпенсионного возраста — понимать различие между общим трудовым стажем работы (минимум 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин) и страховым стажем (минимум 19,5 лет для выхода на пенсию в 2024 году и для мужчин, и для женщин). Недавно парламентарии обсуждали возможность включения в страховой стаж времени ухода за инвалидом первой группы или пожилым родственником 80+.
Страховой стаж в Беларуси 2024, влияние зарплаты на страховой стаж
Как пояснили в комитете по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома, право на трудовую пенсию имеют белорусы, которые в период работы подлежали государственному социальному страхованию и за них их предприятия или фирмы, а также они сами уплачивали обязательные страховые взносы.
При этом периоды работы до 1 июля 1998 засчитываются в страховой стаж независимо от уплаты страховых взносов в бюджет фонда.
Получается, что если без пяти минут пенсионер последние лет 20 работал все время и его фирма аккуратно уплачивала налоги в ФСЗН, то волноваться за страховой стаж не стоит. Но есть одно «но».
Что не входит в страховой стаж в Беларуси
В страховой стаж в Беларуси не входит служба в армии. Повезет только будущим пенсионерам, которые сейчас еще молоды и совсем недавно, после 1 января 2020 года, отслужили «срочную» либо служат на данный момент, либо будут служить в будущем.
Не войдет в страховой стаж, например, учеба на дневном отделении вуза, а также декретный отпуск с ребенком до трех лет, ребенком-инвалидом, инвалидом 1 группы, человеком, достигшим 80-летнего возраста.
Мимо страхового стажа пройдут также месяцы нахождения в официальном статусе безработного и получение пособия по безработице.
Все перечисленные позиции войдут в общий стаж работы, отметили в соцзащите.
Что входит в общий стаж в Беларуси
Самые распространенные варианты, которые в Беларуси войдут в общий стаж, если пенсия будет оформляться в 2024 году, — это учеба на дневном в вузе, ссузе, профтехколледже, декретный отпуск (но не более 12 лет), уход за пожилым больным родственником, а также регистрация в качестве безработного (но не более 6 месяцев).
Подсчет страхового стажа в Беларуси, новшества
В Беларуси возможны новшества в подсчете страхового стажа. Об этом в 2023 году заговорили белорусские парламентарии, обсуждая вопрос включения в стаж для назначения пенсий периодов ухода за инвалидами I группы и лицами, достигшими 80-летнего возраста (подробнее об этом здесь).
Льготы по страховому стажу в Беларуси
Некоторым белорусам для выхода на пенсию будет достаточно и 5−10 лет страхового стажа.
10 лет страхового стажа хватит женщинам, которые родили и вырастили четверых детей, а также лицам, проходившим военную службу не менее 10 лет. Это количество лет будет достаточно также тем, кто долгие годы ухаживал за малолетними детьми, инвалидами I группы, пожилыми людьми старше 80 лет, но при условии, что у них есть большой общий стаж.
5 лет страхового стажа будет достаточно женщинам, родившим пять и более детей, инвалидам с детства, родителям детей-инвалидов, инвалидам войны, матерям военнослужащих, смерть которых связана с исполнением обязанностей военной службы.
Есть также льготы по страховому стажу и у тех, кто находился на инвалидности (первая и вторая группы) от 10 до 21 года.
Страховой стаж меньше 19,5 лет, как начислят пенсию в Беларуси 2024
Нередко бывает, что при выходе на пенсию у человека страхового стажа не хватает, то есть его больше 10, но меньше положенных в 2024 году 19,5 лет.
С 1 января 2021 года, то есть уже три года, пенсии при неполном страховом стаже начисляют таким образом: при 10 лет страхового стажа пенсия составит 73% бюджета прожиточного минимума пенсионера (в январе 2024 БПМ пенсионера составляет 273,26 рубля, повышение ожидается с 1 февраля 2024).
За каждый год сверх 10 лет пенсия дополнительно увеличивается на 3% бюджета прожиточного минимума пенсионера, но не более чем до 100% БПМ пенсионера.
Таким образом, женщины, которым исполнилось 60 лет, и мужчины, которым исполнилось 65 лет, могут в 2024 году получать пенсию при неполном страховом стаже. Ее размер будет варьироваться от 73% до 94% бюджета прожиточного минимума пенсионера. Но заметьте, время получения трудовой пенсии в этом случае будет отложено на 5 лет вне зависимости от желания человека.